Législatives 2022 : jusqu'à quand est-il possible d'être candidat ?

Pour ce scrutin dont les deux tours auront lieu les 12 et 19 juin 2022, la date limite de dépôt des candidatures est fixée au vendredi 20 mai à 18 heures. Les déclarations devront être déposées en préfecture entre le lundi 16 mai et le vendredi 20 mai 2022. Pour le second tour, cela sera possible les 13 et 14 juin 2022.

Les candidats doivent déposer des déclarations de candidature contenant la circonscription dans laquelle ils souhaitent être élus, puis leurs noms, prénoms, sexe, date, lieu de naissance, domicile et profession, y compris pour leur remplaçant.

"La déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du remplaçant. Le candidat et son remplaçant doivent, en outre, fournir des pièces prouvant qu'ils sont bien âgés de 18 ans. Le candidat doit aussi fournir les pièces de nature à prouver qu'il a désigné un mandataire financier", lit-on sur le site vie-publique.fr.