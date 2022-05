Législatives : le ton monte entre le RN et Reconquête!, surtout en région Paca

Après la main tendue, le bras de fer. À peine Marine Le Pen avait-elle échoué au second tour de l'élection présidentielle, avec 41,45% des voix, que son ancien adversaire au scrutin Eric Zemmour lui proposait une "union des droites et des patriotes" en vue des législatives. Une offre refusée par le Rassemblement National, qui maintient ses prétendants à l'Hémicycle face à ceux de Reconquête!. À 13 jours du premier tour de l'élection des parlementaires, le ton se fait de plus en plus offensif entre les deux partis rivaux, une hostilité aussi forte que lors de la campagne présidentielle.

Jeudi dernier, Marine Le Pen avait enjoint Reconquête! à "accepter son autonomie", accusant Eric Zemmour de lui avoir fait manquer la marche de l'Élysée en se présentant lui-même à la présidentielle, et d'avoir ainsi "affaibli le camp national". Un scénario qu'elle craint de voir se répéter pour les législatives : "Si, dans un certain nombre de circonscriptions, nous n'arrivons pas en tête, ce sera également le fait (des) candidats (de Reconquête!), alors qu'ils savent pertinemment qu'ils n'auront pas d'élus", a jugé celle qui se présente à sa réélection dans le Pas-de-Calais et veut incarner l'opposition à Emmanuel Macron.

Ces tensions locales entre candidats rivaux se cristallisent en particulier en Provence-Alpes-Côtes d'Azur où la bataille entre les deux partis fait rage. Une région pourtant prometteuse pour le RN, qui a figuré en tête dans 24 de ses 42 circonscriptions au second tour de la présidentielle, même si paradoxalement le parti n'y a remporté qu'un seul siège de député au scrutin majoritaire, celui de Marion Maréchal en 2012.