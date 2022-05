Législatives 2022 : candidats ou non, que vont faire les membres du gouvernement ?

Sur franceinfo jeudi 5 mai, la ministre de la Transition écologique Barbara Pompili a avoué que sa décision d'être candidate aux législatives était "toujours en discussion et toujours en réflexion (...) Je réfléchis et je prendrai ma décision le temps venu. La décision n'est pas encore prise pour l'instant", a-t-elle déclaré.

Aussi, plusieurs ministres élus députés en 2017 n'ont pas encore indiqué s'ils comptaient briguer un nouveau mandat. C'est le cas d'Olivier Véran (Santé), Marc Fesneau (Relations avec le Parlement), Gabriel Attal (porte-parole), Franck Riester (Commencer extérieur et attractivité), Bérangère Abba (Biodiversité), Sarah El Haïry (Jeunesse et engagement), Olivier Dussopt (Comptes publics), Olivia Grégoire (Économie sociale, solidaire et responsable), Geneviève Darrieussecq (Mémoire et anciens combattants), Brigitte Klinkert (Insertion), Laurent Pietraszewski (Retraites), Joël Giraud (Cohésion des territoires), Nadia Hai (Ville), Brigitte Bourguignon (Autonomie), Annick Girardin (Mer) et Amélie de Montchalin (Fonction publique).