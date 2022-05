Législatives 2022 : Emmanuel Macron lance la campagne en ciblant l'alliance de gauche

"Un troisième tour ? Ça n'existe pas", a fustigé Emmanuel Macron dans son discours à huis clos, appelant ses troupes à ne pas se "laisser intimider par ceux qui voudraient rejouer aux législatives ce qui a été tranché à la présidentielle". Selon lui, les candidats macronistes auront face à eux "un projet d'exclusion à l'extrême droite de l'échiquier" et "de l'autre côté un projet qui a choisi le communautarisme", visant par là le projet soutenu par la Nupes, l'alliance conclue à gauche.

Durant la journée, des propos similaires ont été tenus par les cadres de la Macronie. "Jean-Luc Mélenchon a réussi un premier exploit médiatique, celui de laisser penser qu'une troisième défaite présidentielle, en plus d'une troisième place, ce serait une victoire. Mais au fond, on sent bien que maintenant, quand il dit "élisez-moi" aux Français, c'est juste parce que c'est son envie", estimait ainsi Christophe Castaner auprès des candidats "Ensemble !" dans un "cours de communication".

Face à une "majorité d'action", le député, qui sera également en campagne pour sa réélection, a recommandé de viser des adversaires qui "veulent exister, empêcher, bloquer" en opposition. De son côté, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a conseillé d'être "offensifs sur l'Europe", sujet de nombreuses crispations durant les négociations entre les différents partis de gauche pour former une alliance.