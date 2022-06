"Il va rendre les gens fous" : le programme économique de la Nupes attaqué au vitriol

Face à ce torrent d'attaques, Jean-Luc Mélenchon n'a pas tardé à répliquer. Au cours d'une conférence de presse organisée ce mardi et destinée à présenter le chiffrage du projet de la Nupes, le candidat déclaré à Matignon a fustigé "le gouvernement, la droite et l'extrême-droite" qui "jouent la carte de la peur et de l'affolement" et "diabolisent notre proposition économique et sociale".