Législatives : candidat à Marseille, Manuel Bompard a l'occasion de sortir de l'ombre de son mentor

Les deux hommes se sont rencontrés en 2008 dans une librairie parisienne. Jean-Luc Mélenchon vient alors de quitter le Parti socialiste avec l'idée de construire son mouvement à gauche. Il fonde le Parti de gauche, auquel Manuel Bompard adhère dès ses débuts et en devient secrétaire national en 2010. "J’étais séduit par le projet. Jean-Luc Mélenchon sortait du PS avec une vraie stratégie, pas pour construire une énième boutique marginale à gauche", a-t-il indiqué au Figaro.

Lors des européennes de 2014, le natif de la Loire qui a grandi dans la Drôme avant d'atterrir à Toulouse, devient le directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, et la relation entre les deux hommes passe un nouveau cap. Ils ne se quitteront plus, et Manuel Bompard endossera de nouveau ce rôle pour les élections présidentielles de 2017 et 2022. Il y a cinq ans, c'est l'ingénieur spécialisé dans l’intelligence artificielle qui organise la marche pour la VIe République entre les places de la Bastille et de la République, lui qui a l'idée de créer les hologrammes de Jean-Luc Mélenchon permettant à ce dernier de se démultiplier et de tenir meeting dans plusieurs villes de France en simultané.