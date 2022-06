Le député RN Frédéric Boccaletti, élu dans le Var, a-t-il été condamné pour violence avec arme ?

Le nouveau député RN, qui a déjà tenté sa chance en 2017, est un militant historique du parti à l'époque du Front national et de Jean-Marie Le Pen. En 2000, cet élu local du Var a passé un an à militer aux côtés de Bruno Mégret, membre dissident du FN et fondateur du parti le Mouvement national républicain (MNR). C'est cette année-là que les faits qui sont rappelés à l'actuel conseiller municipal de Six-Fours et conseiller régional RN en Paca, ont été commis.

Comme le raconte Le Monde dans une archive du 12 août 2000, Frédéric Boccaletti, alors âgé de 26 ans, avait été condamné par le tribunal correctionnel de Toulon à six mois de prison ferme pour violence avec arme. Des violences commises le 7 août 2000, pendant un collage d'affiches avec un autre sympathisant du MNR de 19 ans. Une rixe les avait opposés à cinq jeunes à Six-Fours, durant laquelle deux coups de feu ont été tirés. Les jeunes avaient expliqué avoir été traités de "sales nègres". Les colleurs d'affiches ont rétorqué avoir été qualifiés de "sales fachos".

Une course-poursuite s'en était suivie, durant laquelle les cinq jeunes se seraient équipés d'une batte de base-ball et d'un bâton, selon les colleurs d'affiches. Les deux colleurs d'affiche, qui circulaient en voiture, se seraient alors sentis menacés. Le plus jeune des deux a alors fait par deux fois usage d'une arme que détenait Frédéric Boccaletti, sans toutefois atteindre personne.