Législatives : les ministres Barbara Pompili et Elisabeth Moreno candidates

Barbara Pompili, écologiste réformiste et ancienne d'EELV, briguera la 2ᵉ circonscription de la Somme, où elle fut élue en 2012 et 2017. Sa collègue est quant à elle investie dans la 9e circonscription des Français de l'étranger (Maghreb et une grande partie de l'Afrique de l'Ouest), un temps donné pour l'essayiste et soutien d'Emmanuel Macron, Zineb El Rhazoui, avant que la rumeur soit démentie par Christophe Castaner.

Elisabeth Moreno devra prendre la suite du député ex-LREM M'jid El Guerrab, condamné jeudi à Paris à un an de prison ferme et deux ans d'inéligibilité pour l'agression de l'ancien responsable socialiste Boris Faure en 2017. Une décision dont il va faire appel, selon son avocat. L'exécution de ce jugement est suspendue le temps que l'affaire soit examinée en appel.