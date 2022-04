Législatives 2022 : les ténors du Parti socialiste opposés aux frondeurs voulant s’allier à LFI

Un accord entre La France insoumise et ses partenaires PS et EELV en vue des législatives semblait se dessiner vendredi 29 avril à l'approche de la date butoir, mais la course d'obstacles n'est pas terminée, notamment avec les socialistes qui ont suspendu leurs échanges.

Augmentation du Smic à 1400 euros nets par mois, retraite à 60 ans, planification écologique, VIe République mais aussi le non-respect de "certaines règles" européennes : la direction du Parti socialiste avait pourtant souscrit aux propositions du programme de La France insoumise en vue d'un accord aux législatives, dans un document rendu public ce vendredi.