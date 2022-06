Législatives 2022 : l'union de gauche peut-elle doper la participation aux élections ?

"Si les gens pensent qu'on peut gagner, ils vont descendre voter par paquet, par grappe, par wagon", a tonné Jean-Luc Mélenchon mercredi à Paris, lors de son premier meeting depuis que l'Insoumis a pris la tête de la Nouvelle Union populaire écologique et sociale (Nupes). Derrière cette bannière commune, la France insoumise a été rejointe par les communistes, les socialistes et les écologistes pour faire front aux législatives.

Une union reconnue comme principale concurrente par la majorité présidentielle, qu'elle talonne selon le dernier sondage Ifop-Fiducial pour LCI, avec 25% des intentions contre 27% pour les députés macronistes. Mais cet élan est-il suffisant pour mobiliser des électeurs habitués à bouder les urnes des législatives ? Difficile de changer la donne à l'échéance du scrutin, mais l'union pourrait lancer une véritable impulsion pour les années à venir, analyse Bruno Cautrès, politologue au CNRS.

La création de la Nupes peut-elle créer un engouement autour du scrutin ?

Oui, c’est le seul évènement de campagne important et qui ait une portée politique qui se soit déroulé pour le moment. Le sens politique de la nomination de la Première ministre et du gouvernement n’est pas aussi net. Mais à court terme, il est difficile de prédire son effet sur la participation à l'élection, car ces élections législatives ne sont pas très mobilisatrices pour le moment.

La campagne n’existe pas, et malgré cette nouvelle alliance politique, les abstentionnistes risquent de ne pas se déplacer non plus cette fois-ci, d'autant plus sur un scrutin dont on peine à discerner les enjeux et qui manque de visibilité jusqu'alors. Selon les sondages, on reste sur une hypothèse de participation basse, aux alentours de 50%.

En revanche, dans l'électorat de la gauche, cela pourrait créer un vrai effet d'adhésion. Dans les enquêtes d'opinion, cette union fait pour l'instant pratiquement jeu égal avec la majorité présidentielle en pourcentages des votes exprimés. Dans le contexte d’une gauche en convalescence et en reconstruction, je pense que cela envoie un message relativement positif à ses votants.