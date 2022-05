Législatives 2022 : qui affronte Elisabeth Borne dans le Calvados ?

Le Rassemblement national présente à nouveau Jean-Philippe Roy, à la course la députation. Déjà candidat en 2017, Jean-Philippe Roy avait été battu par Alain Tourret, candidat LaREM, avec plus de 68% des voix.

"En 2017, on me traitait de facho quand je me rendais sur le marché. Aujourd’hui, je suis très bien accueilli !", s'est exclamé le quinquagénaire dans un entretien à Ouest France. Hostile au parachutage, Jean-Philippe Roy s'estime davantage légitime que son adversaire de l'exécutif.

Bien que parfois attaquée pour son parachutage dans la région (elle est née et a grandi à Paris), Elisabeth Borne se présente dans un territoire qui a placé Emmanuel Macron en tête aux deux tours de la présidentielle, (30,78% au premier tour).