Stéphane Ravacley, Rachel Keke... Ces candidats issus de la société civile qui veulent rejoindre l'Assemblée

C'est aussi le cas de Rachel Keke, militante syndicale qui a participé au mouvement social des femmes de ménage de l'Ibis Batignolles. Gouvernante dans cet hôtel, elle a mené avec ses collègues une grève de plus de vingt-deux mois pour obtenir une hausse de leur salaire et une amélioration de leurs conditions de travail. Aujourd'hui, elle se lance dans la politique : elle a été désignée cheffe de file, au côté de Hadi Issahnane, conseiller municipal LFI de Chevilly-Larue, par La France Insoumise à la 7ᵉ circonscription du Val-de-Marne.

Alors, l'Assemblée nationale est-elle en train de se diversifier et de devenir plus représentative de la société ? Selon une note qu'elle a produite, les cadres y seraient représentés à hauteur de 32% contre seulement 2,6% pour les agriculteurs. Et de plus en plus d'individus issus de la société civile tente d'y prendre place.