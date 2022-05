Taha Bouhafs : chronologie de l'affaire qui secoue la campagne de LFI

Le 10 mai, Taha Bouhafs annonce dans un tweet qu’il se retire, déplorant "une tempête d’attaques sans précédent". "J’ai sous-estimé la puissance de ce système quand il veut vous broyer", écrit-il. "J’ai été soutenu, pas assez pour tenir, mais assez pour être reconnaissant. (…) J’ai essayé, mais je n’y arrive plus." Les dirigeants LFI l’assurent de leur soutien. "Taha Bouhafs retire sa candidature aux législatives. Une meute s’est acharnée contre lui. A 25 ans c’est lourd de vivre avec des menaces de mort et des mises en cause publiques quotidiennes. Je m’en veux de ne pas avoir su le réconforter autant que nécessaire", tweete Jean-Luc Mélenchon. "Il est plus que temps de regarder en face l’injustice, la violence des attaques venues de l’extrême droite, relayées ad nauseam dans les médias, par la macronie et jusque dans certains rangs à gauche, contre un jeune homme sans diplôme, issu des quartiers populaires et de l’immigration", écrit également sur le réseau social la députée Clémentine Autain.

Son remplaçant est annoncé le 11 mai, il s'agit d'Idir Boumertit, adjoint de la maire communiste de Vénissieux. Ce même jour, le parti publie un communiqué indiquant que "le comité de suivi contre les violences sexistes et sexuelles, mis en place au sein de la France insoumise, a bien été saisi" "d'un témoignage relatant des faits supposés de violences sexuelles reprochées à Taha Bouhafs". Une procédure a été enclenchée en interne, apprend-on. L'intéressé "a fait le choix de renoncer de lui-même à l'investiture", "avant même la fin de procédure interne", après s'être vu signifier que La France insoumise "pouvait être amenée à ne pas l'investir", "en raison de la gravité des faits supposés, par principe de précaution", indique le communiqué.