Législatives 2022 : tractations difficiles à gauche, peuvent-ils réellement s'entendre ?

La fronde d'une partie des éléphants du PS, comme Stéphane le Foll, et l'ancien président de la République François Hollande, a certainement mis du plomb dans l'aile dans la réconciliation entamée après l'élection présidentielle. Tous accusent Olivier Faure, l'actuel premier secrétaire du parti, d'un peu trop se soumettre aux exigences et propositions de LFI. Dernière diatribe en date : ce dimanche, Jean-Christophe Cambadélis a appelé les figures du PS à "s'opposer à un accord", et à une intégration "dans un bloc mélenchonisé".

Dans une lettre ouverte adressée à plusieurs grands du parti à la rose, "et à tous les Socialistes", Cambadélis tranche : "Il serait temps de se coordonner pour résister et se refondre. Parlons-nous, les Amis!", plaidant ainsi pour pour une "profonde refondation" et une "gauche de transformation responsable, décomplexée vis-à-vis de la radicalité".

Blocage des prix, hostilité à l'Union européenne... souscrire à de telles idées serait pour ce courant minoritaire un effacement pur et simple du PS, déjà en très petite forme après ses 1,75% à la présidentielle. Vendredi, les socialistes ont "suspendu" les négociations, cependant, l'un des négociateurs PS veut rassurer : "le lien n'est aucunement rompu" avec LFI.

"Dans une négociation, il y a toujours des périodes d’arrêt, des brusques accélérations. Dans les heures et les jours qui viennent, il y aura des redémarrages et des arrêts", complète cette source proche du dossier, signe que les discussions vont sûrement jouer les prolongations.