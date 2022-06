Législatives 2022 : une surprise électorale... et aussi un jackpot financier pour le Rassemblement national

Selon ses résultats électoraux, une même formation politique récolte, en effet, deux types de subventions. La première partie est calculée avec le nombre de voix obtenues par le parti au 1er tour des législatives, rappelle le gouvernement sur son site. Si une formation obtient ainsi plus de 1 % des suffrages exprimés dans au moins 50 circonscriptions, elle peut alors prétendre à un financement d'1,64 euro par voix et par an, pour les cinq années de mandat. En recueillant 4.248.537 voix le 12 juin, le RN peut donc prétendre à près de 7 millions d'euros (6.967.600 euros) chaque année. Par simple calcul, en multipliant ce chiffre par cinq, la formation gagnera ainsi près de 35 millions d'euros (34.838.003 euros) d'ici à 2027.