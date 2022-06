Après les législatives, un remaniement attendu rapidement

Dans un premier temps, le président de la République remplacera les trois ministres battues aux élections législatives. La règle était claire avant le scrutin : les membres du gouvernement qui seraient battus dans leurs circonscriptions devraient quitter leur ministère. C'est le cas d'Amélie de Montchalin à la Transition écologique, Brigitte Bourguignon à la Santé et Justine Benin à la Mer.

"Pour moi ça doit intervenir d’ici mercredi soir. C’est la seule fenêtre de tir avant une longue séquence internationale pour le président de la République", a indiqué une source au sein de l'exécutif à TF1 et LCI. Il sera jeudi et vendredi à Bruxelles pour un Conseil européen, puis la semaine prochaine en Allemagne en vue d'une réunion du G7, et à Madrid pour un sommet de l'Otan.