Une motion de censure déposée dès le 5 juillet, comment fonctionne cette "arme parlementaire" ?

Cette motion de censure, prévue par l'alinéa 2 de l'article 49 de la Constitution, permet à l'Assemblée nationale de mettre "en cause la responsabilité du Gouvernement". En réunissant les conditions pour la déposer, les députés font savoir au gouvernement qu'ils n'ont plus confiance en lui. Un vote est organisé à l'hémicycle et à son issue, si la motion de censure est votée par la majorité absolue de l'Assemblée, soit 289 députés, la Première ministre doit remettre la démission de son gouvernement. Seules les voix "pour" comptent. "Les députés qui s’abstiennent ou ne prennent pas part au vote sont réputés soutenir le Gouvernement", explique le site gouvernemental vie-publique.

Ce moyen de contrôle, aussi appelé "motion de censure spontanée" nécessite la signature du dixième des membres de l'Assemblée Nationale, soit 58 députés. Il doit par ailleurs être déposé 48 heures avant sa discussion. Eric Coquerel ayant assuré que la motion de censure serait déposée le 5 juillet, jour de la déclaration de politique générale, les discussions devraient débuter à l'Assemblée d'ici au 7 juillet. Le débat et le vote ne peuvent pas durer plus de trois jours.

Enfin, pour éviter que des motions de censure soient déposées trop souvent, les députés ne peuvent pas signer plus de trois motions de censure au cours d'une session ordinaire et plus d'une au cours d'une session extraordinaire.