L’Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico) et un avocat ont déposé mardi 11 juin deux recours devant le Conseil constitutionnel contre le décret organisant les élections législatives, dénonçant des "problématiques de délai". La France Insoumise a annoncé son intention d'en déposer un troisième, protestant cette fois "contre le gel des listes électorales".

Les délais imposés par Emmanuel Macron font grincer des dents. Deux recours ont été déposés mardi 11 juin devant le Conseil constitutionnel, contre le décret organisant le scrutin des élections législatives. "Ce qui est reproché, ce sont des problématiques de délai qui vont rendre les élections trop courtes", explique Jean-Baptiste Soufron, membre de l'Association de défense des libertés constitutionnelles (Adelico), portant le premier recours.

Qu'en est-il réellement ? La loi dispose que la dissolution de l'Assemblée nationale et le premier tour du scrutin doivent être séparés de 20 jours minimum. En l’état, le premier tour doit se tenir le 30 juin en France métropolitaine. La dissolution, elle, a été effective le 9 juin. Or, un vote anticipé est prévu dans certaines circonscriptions, notamment en Outre-Mer et à l'étranger. Ces scrutins ne respecteraient donc pas les 20 jours de délai.

"Le choix d’organiser le premier tour le dimanche 30 juin porte gravement atteinte à la sincérité du scrutin", établit le recours de l'Adelico. Les requérants craignent aussi que la courte campagne ne soit trop difficile à organiser pour les candidats. Mettre en place la propagande électorale, les clips de campagne ou les associations de financement prend du temps. "Ça pourrait dissuader des candidatures", affirme Jean-Baptiste Soufron.

Pour les Français établis à l'étranger, le vote par procuration et le vote électronique "ne peuvent pas être organisés dans des conditions de sécurité optimale", établit également le recours. "Il faudrait ajouter quelques jours au délai qui était prévu" poursuit Jean-Baptiste Soufron. Pour ce faire, le scrutin devrait d'abord être annulé, avant d'être convoqué à nouveau.

Le deuxième recours, déposé par Olivier Taoumi, avocat inscrit au barreau de Marseille, porte sur le même décret

Un troisième recours contre "le gel des listes électorales"

Un troisième recours devrait être déposé par LFI mercredi. Il porte également sur le décret de convocation des élections et proteste contre le gel des nouvelles inscriptions sur les listes électorales pour les deux tours des législatives. "Emmanuel Macron prive ainsi des millions de personnes de leur droit de vote", dénonce le parti dans un communiqué.