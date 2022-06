Législatives : candidat dans le Var, Eric Zemmour ne pourra pas voter pour lui-même

Eric Zemmour sera-t-il élu député le 19 juin prochain ? L'ex-journaliste fait tout pour et arpente depuis plusieurs semaines déjà la 4e circonscription du Var dans laquelle il se présente. Mais il ne pourra pas compter sur sa propre voix dimanche prochain au premier tour du scrutin. En effet, dans un mail envoyé mardi soir par son équipe et détaillant l'organisation de la soirée électorale du candidat le 12 juin, on peut lire : "Par ailleurs, il restera dans le Var toute la journée et votera donc par procuration".