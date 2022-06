Emmanuel Macron s'adresse solennellement aux Français à 20h : que va dire le chef de l'État ?

Aussi, il devrait mettre la pression sur ses adversaires, tous reçus ces derniers jours pour essayer de trouver des terrains d'entente afin de ne pas bloquer la réforme du pays. Emmanuel Macron devrait aussi insister sur le fait qu'il a proposé plusieurs solutions à ses opposants pour gouverner en bonne entente et indiquer que la majorité d'entre elles ont été rejetées. C'est le cas notamment du gouvernement d'union nationale abordé avec Fabien Roussel (PCF) et Marine Le Pen (RN), repoussé par cette dernière, les écologistes, les socialistes ou encore les Insoumis. D'autres, comme les Républicains, ont assuré qu'ils ne seraient "jamais dans le blocage des institutions" mais ont indiqué qu'ils ne souhaitaient pas entrer "dans une logique de pacte de coalition".

Le chef de l'État pourrait également donner quelques éléments de calendrier, alors qu'il doit remplacer rapidement trois ministres battues aux législatives, et compléter son équipe en nommant de nouveaux ministres et secrétaires d'État. Il sera ensuite happé par une série d'engagements internationaux, dont le Conseil européen à partir de jeudi à Bruxelles, puis les sommets du G7 et de l'Otan.