Législatives : Emmanuel Macron ne veut pas de Jean-Luc Mélenchon comme Premier ministre

Rejetant dos à dos Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, le président a défini ces projets comme "le désordre et la soumission". "J'ai lu le programme de la Nupes", a indiqué le chef de la majorité, "ils y citent 20 fois le mot taxation et 30 fois le mot interdiction, ce qui donne une idée assez claire de l'esprit du programme".

Dans ce sens, le chef de la majorité a dénoncé l'appel de Jean-Luc Mélenchon à se faire élire Premier ministre. "Il est rare de gagner une élection à laquelle on ne se présente pas", a affirmé le président. Comme lui, le leader de la France insoumise n'est pas directement en campagne durant ces législatives. Il ne se présente effectivement pas à sa réélection et laisse sa circonscription à son bras droit, Manuel Bompard. Pour autant, le toujours député reste présent, assurant se concentrer sur la conquête de Matignon.

Une campagne que critique Emmanuel Macron. Durant cette interview à plusieurs quotidiens de la presse régionale, il a estimé qu'au regard de la Constitution, c'est le Président qui choisirait qui nommer à Matignon, "en regardant le Parlement". Pour lui, la Nupes ne pourra donc pas lui imposer le nom de Jean-Luc Mélenchon au poste de Premier ministre.