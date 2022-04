Législatives : Éric Woerth appelle LR à faire vivre ses idées "dans la majorité présidentielle"

Les Républicains ont pourtant rappelé dans la semaine qu'ils n'étaient fongibles ni dans le lepénisme ni dans le macronisme. "Fongible dans rien d’accord, mais quand on fait 4% à l‘élection présidentielle on a le droit de se poser des questions sur ce qu’on a fait. LR n’est pas fongible mais fond, on n’est même plus visible dans l’électorat", a constaté Eric Woerth.