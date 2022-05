Fini LaREM, appelez le parti présidentiel "Renaissance"

Six ans après sa création, La République en marche change de nom. A l'occasion d'une conférence de presse organisée avec les représentants de la majorité, le délégué général de La République en marche Stanislas Guerini a indiqué que LaREM allait devenir "Renaissance". "Nous initions aujourd'hui un mouvement de refondation de La République en marche pour pouvoir continuer à élargir ce mouvement politique qu'a créé le président de la République Emmanuel Macron il y a un peu plus de six ans dans un parti politique qui portera le nom de Renaissance", a-t-il déclaré.