Législatives : "Front républicain" ou non ? Ces triangulaires Nupes-Ensemble-RN qui divisent

Dans la 1ère circonscription du Lot-et-Garonne, la candidate Nupes Maryse Combres a appliqué strictement le principe dit du"front républicain" en retirant "avec tristesse, mais responsabilité" sa candidature pour le second tour. "La configuration de ce premier tour en triangulaire, avec la présence dangereuse d’un candidat de l’extrême droite, ne nous permet pas de maintenir sereinement une candidature de la Nouvelle union populaire écologique et sociale au second tour", écrit-elle dans un communiqué, appelant les électeurs de gauche à ne pas donner "une seule voix" à l'extrême droite au second tour. Le 12 juin, la conseillère régionale de Nouvelle-Aquitaine était arrivée en troisième position avec 26,21% des voix, derrière le candidat de la majorité présidentielle Michel Lauzzana (29,64%) et celui du RN Sébastien Delbosq (27,84%).