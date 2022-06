Législatives : huit triangulaires au second tour contre une seule en 2017

Cette année, ce sont huit circonscriptions qui vont voir affronter non pas deux, mais trois candidats au second tour. En effet, le code électoral français permet à tous les candidats qui obtiennent les voix d'au moins 12,5% des inscrits de se maintenir et de continuer à faire campagne.

Pour autant, la situation se fait rare tant le faible taux de participation limite les chances qu'elle advienne. Lors des élections législatives de 2017, où le taux de participation était aussi peu élevé, seule une triangulaire était advenue, dans la 1ère circonscription de l'Aube. Cinq ans plus tard, huit circonscriptions sont concernées, si tous les candidats décident de se maintenir.