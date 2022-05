Législatives : Jean-Luc Mélenchon opposant à Emmanuel Macron ? Une "farce" pour Marine Le Pen

"Cela le discrédite absolument pour pouvoir se mettre dans la posture d'opposant d'Emmanuel Macron. Il joue les fous du roi, il surjoue l'insolence à l'égard du président, mais manifestement ils ont des rapports beaucoup plus proches et réguliers de ce qu'ils veulent bien montrer", a-t-elle attaqué.

La finaliste de la présidentielle, qui avait échoué face au président réélu en rassemblant 41,45% des voix, a ensuite critiqué "un laxisme à l'œuvre depuis cinq ans en matière de sécurité et d'immigration, un des points où l'alliance entre Monsieur Mélenchon et Monsieur Macron est peut-être la plus dangereuse", assurant que le chef de file LFI veut "désarmer la police" et "soutient l'ensemble des structures islamistes".