Législatives : l'accord entre EELV et LFI est "une escroquerie", affirment Jean-Paul Besset, José Bové et Daniel Cohn-Bendit

Les trois ex-députés européens citent notamment la position de la France Insoumise sur le conflit en Ukraine, qui d'après eux renvoie "dos à dos agresseur et agressés" et maintient volontairement "l'ambiguïté à l'égard des valeurs démocratiques". Au cours de la campagne présidentielle, le prétendant des Verts Yannick Jadot avait souvent reproché à Jean-Luc Mélenchon un manque de fermeté sur ce chapitre, l'accusant même de proximité avec le pouvoir russe.

"Vous vous asseyez à la droite du père Ubu du Kremlin et de ses complices. Vous le faites au moment où le pire se déroule sous vos yeux, étalage cynique de sang, de morts, de massacres, de viols, de destructions, de souffrances", tancent ces militants historiques des Verts, qui ont depuis quitté le Parlement européen. "Vous embarquez les écologistes dans l’impasse d’une compromission déshonorante et contraire à ce qu’ils sont. En 1936, le Front populaire a sacrifié la République espagnole. Vous trahissez l’Ukraine ! Qui arrêtera votre dérive ?", lancent aussi les signataires.

Autre volet sur lequel les programmes insoumis et écologistes restent incompatibles selon eux : l'Europe, "victime collatérale" de cet accord, écrivent-ils. "En appelant à la 'désobéissance' vis-à-vis des traités, de la mutualisation et de la solidarité, vous engagez la guérilla contre l’Europe au nom du nationalisme", estiment Jean-Paul Besset, José Bové et Daniel Cohn-Bendit. Et de poursuivre : "Avec cet accord indigne, vous exécutez un principe fondateur de nos sociétés, la démocratie et, son extension, l’Europe".