Législatives : la difficile entente entre les nouveaux alliés Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel

Oui, leurs partis ont conclu un accord en vue des élections législatives. Mais non, Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise) et Fabien Roussel (Parti communiste) ne partiront pas en vacances ensemble. A l’occasion de la campagne, les deux hommes qui ne retiennent pas leurs critiques par médias interposés, font tout pour ne pas s’afficher ensemble. D'ailleurs Fabien Roussel n'était pas présent ce jeudi à la présentation du programme de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes).