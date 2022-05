Législatives : le ministère de l’Intérieur refuse-t-il d’enregistrer les candidatures de la Nupes ?

L’Intérieur distingue donc, pour ces élections, les situations politiques de la majorité, réunie sous Ensemble (Renaissance ex-LaREM, MoDem et Horizons), et de la gauche, réunie sous la Nupes (LFI, PS, PC et EELV). Selon le ministère, les candidats de la majorité présidentielle peuvent se présenter sous leur étiquette commune car "une nuance Ensemble ! est créée en lieu et place de La République en Marche (désormais intitulée Renaissance), du Mouvement Démocrate et comprenant l’ensemble des formations politiques alliées". Mais ce n’est pas le cas des candidats de la gauche, considère la place Beauvau, pour qui cet accord "tend à démontrer la volonté pour ces candidats de rester attachés à leur parti d’origine".

De plus, le fait que "ces partis se présentent par ailleurs de manière indépendante" le conduit à "ne pas réunir sous une seule nuance politique ces candidats" mais sous l'intitulé de leur parti d'origine, à savoir LFI, le PS, le PC ou EELV. Interrogé sur les raisons d’une telle distinction entre ces deux coalitions politiques, le ministère de l’Intérieur n’était pas encore revenu vers nous. Par ailleurs, la nouvelle grille retenue par le ministère sépare les partis LR et UDI, qui ont, eux aussi, constitué un accord en vue des élections.