Législatives : le soutien du travailliste britannique Jeremy Corbyn à deux candidates LFI déchire la gauche à Paris

Mais ce soutien n'a pas manqué de faire réagir les concurrents des deux candidates, Jeremy Corbyn ayant été un temps accusé d'avoir "couvert" l'antisémitisme au sein de son parti, ce dont il se défend. Lamia El Araaje a ainsi dénoncé ce soutien, sur fond de guerre des gauches dans le XXe arrondissement de Paris. "Les masques tombent : inviter et afficher le soutien de Jeremy Corbyn, écarté du Labour Party et du groupe pour complaisance avec l'antisémitisme en Angleterre, après 1.000 plaintes enregistrées par ce parti, est une honte dont est fière Danielle Simonnet", a tweeté l'ex-députée socialiste de la 15e circonscription de Paris, soutenue par le Parti socialiste pour sa réélection et opposante à Danielle Simonnet - une exception à l'accord de la Nupes passé entre les formations de gauche pour la répartition des circonscriptions.

La numéro 2 du PS, Corinne Narassiguin a surenchéri : "Solliciter et se féliciter du soutien d’un homme qui a été exclu du groupe parlementaire du Parti Travailliste britannique pour laxisme face à l’anti-sémitisme, ça ne fait certainement pas partie des valeurs communes sur lesquelles nous avons bâti l’accord Nupes. Bien au contraire". La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a de même fustigé la photo et "la fierté" de Mme Simonnet.