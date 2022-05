Législatives : les candidats de la majorité devront signer une charte avec 12 engagements

Parmi les engagements que contient cette charte, et que nous avons pu consulter, des principes généraux et quatre engagements qui visent au respect de "l'éthique et la poursuite de la moralisation de la vie publique", comme l'obligation de probité qui interdit toute activité de conseil en parallèle du mandat de député. Les quatre autres ont pour objet de soutenir "l'ensemble des engagements pris par Emmanuel Macron devant les Françaises et les Français dans le cadre des deux tours de l'élection présidentielle d'avril 2022". Autrement dit, de voter en faveur des promesses de campagne d'Emmanuel Macron.