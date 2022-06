Législatives : les projections, annoncées dès dimanche soir, sont-elles fiables ?

C'est vrai. Lors des élections de 2017, les projections que nous diffusions le dimanche 11 juin donnaient entre 400 et 440 sièges à En marche!. Le nouveau parti du président de la République avait finalement envoyé 356 députés à l'Assemblée nationale, dont 42 grâce à son alliance avec le Modem. Ceci dit, les projections ont déjà été particulièrement fiables. Lors des législatives précédentes, en 2012, le PS et ses alliés étaient donnés en tête après le premier tour, avec 275 à 329 sièges. Une fourchette qui s'est vérifiée. La gauche avait gagné 314 sièges au second tour.

Alors, est-il vrai que "la partie n'est pas terminée", pour reprendre l'expression de Manuel Bompard? "Oui, il a raison", reconnaît Jean-Philippe Dubrulle, directeur d'étude à l'Ifop, l'institut chargé de mesurer les projections et les estimations de vote pour nos antennes. Car il faut rappeler qu'une "projection n'est pas une estimation". À l'inverse des estimations, qui s'appuient sur le décompte de bulletins dans des bureaux clés, les projections de siège relèvent du "pronostic". Et peuvent être amenées à évoluer.

Pédagogue, Jean-Philippe Dubrulle nous explique ainsi la "recette" derrière ces résultats, constituée de trois types d'informations "de nature très différentes". D'abord, quatre données "concrètes", issues des bulletins de vote. Ensuite, les "parcours des électeurs". "Ce sont toutes les informations dont on dispose à travers nos sondages, qui nous permettent de retenir les comportements électoraux de chaque camp", précise notre interlocuteur. À cet ensemble, les instituts ajoutent un troisième ingrédient, "l'analyse politique". "On projette dans chaque circonscription la manière dont se décline le rapport de force visible au niveau national".