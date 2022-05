LFI : Jean-Luc Mélenchon prépare sa succession en plaçant ses poulains

Avec les deux personnalités déjà citées, le jeune parlementaire du Nord omniprésent sur les plateaux de télévision fait partie des nombreux prétendants. Tout comme les députés François Ruffin, Clémentine Autain, Alexis Corbière, Eric Coquerel, ou la nouvelle recrue Aurélie Trouvé.

Ainsi Adrien Quatennens pourrait s'occuper du parti quand Mathilde Panot continuerait à gérer le groupe parlementaire, appelé à être plus nombreux qu'en 2017 (17 députés). "Il va falloir formaliser les choses différemment. Le groupe à l’Assemblée nationale était le bureau politique où l'on prenait les décisions. Là, nous serons plus nombreux, ce sera différent. Il faudra un bureau du groupe et une direction plus formelle", avait indiqué un cadre du mouvement à TF1 et LCI il y a quelques jours. De nouveaux députés pourraient toutefois tirer leur épingle du jeu et se faire remarquer