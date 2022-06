Législatives : Manuel Valls, cinq ans de revers politiques à répétition

Après cet intermède espagnol et médiatique, l'ex-député avait donc envie de retrouver la vie politique française. Et cela commençait par se faire réélire à l'Assemblée nationale, mais pas dans son ancienne circonscription. "Tout le monde sait que j'habite entre Barcelone, Minorque et Paris", avait-il expliqué à l'AFP ; se représenter dans l'Essonne, où il avait été élu à quatre reprises, "n'avait pas de sens", avait-il dit. "J'avais passé la main. Pas plus que ça n'avait de sens dans une autre circonscription de l'Hexagone", selon lui. Pari perdu pour l'ancien chef du gouvernement, qui en actant sa défaite dimanche soir et fermant son compte Twitter, n'a pas fait part de ses plans pour le futur.