Législatives : Marine Le Pen appelle ses électeurs à lui donner 100 à 150 députés

Encore mi-mai, la candidate s'était fixée l'objectif d'obtenir "au moins 60 députés". Finalement, Marine Le Pen s'est présentée comme "la seule opposition à Macron" et veut bien plus peser au Palais Bourbon. Mettant en avant ses bons résultats à la présidentielle, la candidate a donc rehaussé ses attentes et a même souhaité que le RN finisse en tête du premier tour. "Nous avons réuni 50% des voix dans plus de 150 circonscriptions et 55% des suffrages dans plus de 90 circonscriptions", a-t-elle souligné, "donnez-moi 100 à 150 députés et la physionomie du quinquennat changera, aidez-moi à vous aider !"

Mais pour atteindre cet objectif, Marine Le Pen a insisté sur la mobilisation de ses électeurs face à un mode de scrutin "combinard", une "injustice démocratique" selon elle qui souhaite plutôt que l'élection de l'Assemblée se fasse à la proportionnelle. En effet, le Rassemblement national est en partie désavantagé par le mode de scrutin uninominal majoritaire à deux tours des législatives.

Le RN souffre cependant aussi de l'abstention de son électorat. Un enjeu sur lequel Marine Le Pen semble consciente puisqu'elle a répété la nécessité que les "tous les patriotes" se déplacent. "Il existe un paradoxe terrible, cruel, qu'il faut à tout prix faire cesser. Ce sont ceux qui souffrent le plus de la politique d’Emmanuel Macron qui votent le moins, c’est quand même paradoxal. Alors, je veux leur dire, allez voter", a lancé la députée RN.