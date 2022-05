Législatives : que risque Elisabeth Borne en cas de défaite dans le Calvados ?

Toutefois, ce pari n'est pas sans risque. En cas de défaite, Elisabeth Borne pourrait faire une croix sur son poste de Première ministre. En 2017, l'Elysée avait indiqué que les ministres candidats aux législatives battus dans leurs circonscriptions devraient démissionner, reconduisant une règle instaurée en 2007 par Nicolas Sarkozy et François Fillon et déjà suivie en 2012 par François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Aucune raison donc que cette consigne ne soit pas de nouveau adressée aux futurs ministres cette année, et encore moins à la première d'entre eux.