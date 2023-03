Législative partielle en Ariège : un duel LFI-PS au second tour, Renaissance dévisse

Le schéma est donc bien différent de celui esquissé quelques mois plus tôt : l'Insoumise de 46 ans avait totalisé 33% des scrutins au premier tour, loin devant les candidats macroniste (19,96%), RN (19,94%) et PS (18,07%). L'enseignement principal demeure la forte progression de l'extrême droite sur ce territoire, aux dépens du parti du président de la République. "C'est le RN, plus que LFI, qui capitalise sur la mobilisation nationale (contre la réforme des retraites), et la candidate de Renaissance qui s'effondre", note Kamel Chibli, vice-président de la région Occitanie.

Après sa défaite, Renaissance a appelé "à voter sans ambiguïté pour la candidate du Parti Socialiste Martine Froger (...) face à ceux qui veulent déstabiliser nos institutions".