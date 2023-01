Législatives partielles : un député de la majorité perd son siège et se dit victime d'un "effet retraite"

Il y a sept mois, au second tour, le nouveau député de la Nupes avait échoué à 24 voix du député sortant de la majorité présidentielle Thomas Mesnier, porte-parole d'Horizons, mais l'élection a été annulée début décembre par le Conseil constitutionnel en raison d'un grand nombre d'irrégularités dans le vote.

Lors de cette nouvelle campagne, René Pilato avait dénoncé un clivage "entretenu par la majorité présidentielle". "On nous monte les uns contre les autres. Ce clivage, on va le déverrouiller. Les gens qui souffrent se rendent compte que des décisions sont prises à l’Assemblée qui rendent de plus en plus difficile le quotidien. On va sortir du clivage gauche-droite et entrer dans le clivage 'partage des richesses, oui ou non'. Nous sommes, nous à la Nupes, pour ce partage alors que la majorité présidentielle nourrit toujours les mêmes", avait-il détaillé.