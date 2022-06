Législatives : pour Amélie de Montchalin, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon "sont les jumeaux de la peur"

Concernant le réchauffement climatique, Amélie de Montchalin a accusé le député LFI des Bouches-du-Rhône de "surfer sur la peur des jeunes face à la transition écologique", tandis que la représentante du Rassemblement national "surfe sur la peur sécuritaire, la peur migratoire". "Les deux, c'est la même stratégie", a encore insisté l'élu de l'Essonne.

Elle a par ailleurs dénoncé "le véritable projet" de Jean-Luc Mélenchon qui serait "communautariste" et "autoritaire", critiquant les appels de la part du leader de la France insoumise à se faire "élire Premier ministre". Selon elle finalement, la transition écologique promue par la Nupes opposerait les Français et reviendrait à mettre "tout un pan et de l'économie et de la société" sur le "banc de la société".

Alors même que la "planification écologique" a été définie en premier lieu par la France insoumise et défendue lors de la campagne pour la présidentielle, Amélie de Montchalin a expliqué que celle menée par la majorité n'avait pas le même objectif. "La planification qu'on veut mener avec Elisabeth Borne, c'est de réconcilier ceux qui pensent qu'on ne va pas assez vite et ceux qui pensent qu'on va trop vite et qu'on ne les accompagne pas assez", a précisé la membre du gouvernement.