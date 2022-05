Qui est Carole Delga, la présidente de région socialiste qui s'oppose à l'accord d'union à gauche ?

À gauche, certains l'ont même un temps considérée pour prétendre à l'Élysée à la place d'Anne Hidalgo, une perspective qu'elle a écartée en soutenant la maire de Paris. Interrogée par Le Figaro en juillet dernier sur ses ambitions, elle assurait en avoir "beaucoup pour le pays", mais "pas d'ambition personnelle". "Aujourd’hui, mon avenir, c’est l’Occitanie", avait-elle déclaré, mais glissait tout de même : "Je suis d’origine paysanne et on m’a toujours dit de me méfier de ces mots : 'Fontaine, je ne boirai pas de ton eau'".

Désormais, alors qu'Emmanuel Macron recherche "quelqu'un qui est attaché à la question sociale, à la question environnementale et à la question productive" et de préférence une femme pour devenir sa future Première ministre, le nom de Carole Delga a été chuchoté. Des rumeurs auxquelles la principale intéressée a coupé court fin avril : "je n'irai pas si on me le propose", "je ne suis pas à vendre", a-t-elle garanti auprès de France Bleu, refusant de défendre le programme du président réélu, "libéral" et "injuste" à ses yeux.