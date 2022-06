Législatives : Rachel Keke, la femme de chambre qui défie l'ancienne ministre des Sports Roxana Maracineanu

La candidate de la Nupes a continué d'y travailler pendant le début de la campagne, avant de prendre un congé pour se consacrer exclusivement à la bataille pour le Palais Bourbon. Mais sa profession reste "un grand métier" et "une fierté", a-t-elle assuré à BFMTV. Le scrutin des législatives, lui, représente aux yeux de cette Franco-ivoirienne de 47 ans un "deuxième combat à mener", en attendant "le troisième, à l'Assemblée", a-t-elle déclaré à l'AFP.

Mère de cinq enfants, elle est née en 1974 à Abobo, une commune au nord d'Abidjan, d'une mère vendeuse de vêtements et d'un père conducteur d'autobus. À 12 ans à peine, elle se retrouve en charge de ses frères et sœurs au décès de sa mère. En 2000, Rachel Keke arrive en France et travaille en tant que coiffeuse avant d'entrer dans l'hôtellerie. Elle entame un parcours chaotique, déménage fréquemment de squats en appartements d'amis, avant de se fixer grâce au DAL (Droit au Logement). Naturalisée française en 2015, elle vit désormais aux Sorbiers, une cité de Chevilly-Larue, commune du département d'où elle a lancé sa campagne en mai.

"Féministe", "défenseuse des gilets jaunes", elle espère "secouer le cocotier" à l'Assemblée et se sent légitime à y entrer, même sans formation. "On sait que je n'ai pas de Bac+5, si tu me parles avec le français de Sciences Po, je vais te répondre en banlieusard !", a-t-elle mis en garde auprès de l'AFP. "Pas loin d'une icône, au sens littéral, de notre combat politique" aux yeux de Hadi Issahnane, conseiller municipal LFI, elle est "très populaire" et "sait parfaitement emporter les gens derrière elle", a assuré à Marianne le député insoumis de la Somme François Ruffin.