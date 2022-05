Une personne fichée S peut-elle se présenter pour devenir députée ?

Sur son blog en 2019, Patrick Jardin avait réagi aux faits commis par le terroriste de Christchurch (Nouvelle-Zélande). Celui-ci avait ouvert le feu dans deux mosquées de la ville, faisant 51 victimes. "Brenton Tarrant a eu le courage de faire ce que je voulais faire et que je n’ai pas fait", lançait alors le candidat proche d'Eric Zemmour. "Aujourd’hui encore, parfois, j’y pense. Je ne sais pas si c’est par manque de courage, peut-être, mais j’ai encore un fils qui a une petite fille et je crois aussi que c’est pour eux que je ne l’ai pas fait." Des écrits polémiques, qui ont "conduit" à ce qu'il se trouve "fiché S", a-t-il glissé au quotidien La Voix du Nord. Et de préciser ne pas savoir s'il l'est encore aujourd'hui.

Avant de se demander s'il est possible de se présenter aux législatives quand on est fiché S, il faut souligner que les personnes surveillées et inscrites dans ce fichier ne sont pas censées être mises au courant qu'elles y figurent. "L'objectif, c'est que les individus fichés ne soient pas au courant que la DGSI est à leur basque", assurait dans les colonnes de L'Express Louis Caprioli, ancien sous-directeur chargé de la lutte contre le terrorisme à la DGSI. Sur quelles bases, dès lors, s'appuie Patrick Jardin pour évoquer la surveillance dont il ferait l'objet ? Il ne le précise pas, mais l'on peut noter que Le Monde faisait mention d'un tel fichage à l'automne dernier, allant même jusqu'à préciser que celui-ci avait été mis en place "depuis juin 2018".