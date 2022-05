Renaissance : Stéphane Séjourné chargé par Emmanuel Macron de créer le nouveau parti présidentiel

"L'idée est de créer le bébé au lendemain des législatives et d'avoir un congrès de lancement en juillet", a expliqué à TF1 et LCI une source au sein de la majorité. "On ne veut pas refaire Ensemble Citoyens !", a-t-elle ajouté, du nom de la coalition montée à l'occasion des élections législatives et regroupant les six partis cités plus tôt dans l'article et le Parti radical.

Stéphane Séjourné devra donc mener les négociations à venir entre les partis concernés, et les convaincre du bien-fondé d'une fusion totale. Âgé de 37 ans, cet eurodéputé est un proche du président de la République. Ancien soutien de Dominique Strauss-Kahn, il fut conseiller d'Emmanuel Macron au ministère de l'Économie et participa au lancement d'En marche. En 2017, il fut nommé conseiller politique du chef de l'État, jusqu'en 2018, puis entre 2020 et 2021. Une fonction qu'il a toujours occupée officieusement, même lorsqu'il n'était pas à l'Élysée.