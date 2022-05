"Honnête homme" : tollé après les propos de Stanislas Guerini sur Jérôme Peyrat, condamné pour violences conjugales

"Si j’avais la conviction ou même le soupçon qu’on ait affaire à quelqu’un qui puisse être violent, coupable de violence sur les femmes, jamais je n’aurais accepté cette investiture-là", a assuré Stanislas Guerini, qui a dit avoir "pris du temps pour lire les attendus [du jugement, NDLR], pour comprendre, pour savoir si au fond, on pouvait avoir quelqu'un qui pouvait être capable de violences volontaires. Je crois et j'en suis même infiniment convaincu que ça n'a pas été le cas". "C’est un honnête homme, je ne le crois pas capable de violences sur les femmes", a ajouté le député à propos de Jérôme Peyrat, pourtant condamné pour de tels faits. Les violences constatées avaient valu 14 jours d'ITT à son ex-épouse. Selon France Bleu, elle a elle-même été condamnée à des amendes de 500 et 800 euros pour des appels et SMS malveillants à Jérôme Peyrat et des proches.

Stanislas Guerini a d'ailleurs insisté sur le fait que les deux époux avaient été condamnés. "Dans cette affaire, il y a eu une dispute, deux condamnations, de part et d'autre et je crois qu'on peut respecter ça", a-t-il déclaré, semblant minimiser la gravité des faits reprochés à Jérôme Peyrat. Il a aussi pointé du doigt la décision de la justice de ne pas prononcer de peine d'inéligibilité à l'encontre du candidat dans la 4e circonscription de Dordogne. Le patron du parti présidentiel avait commencé son laïus en indiquant qu'il ne souhaitait "jamais donner l’impression qu’on pourrait empêcher la libération de la parole des femmes, la judiciarisation des affaires".