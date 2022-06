Législatives : un député cotise-t-il pour la retraite ?

Les députés sont-ils des cotisants comme les autres ? S'ils cotisent bien pour la retraite, ils bénéficient d'un régime un peu spécial et plutôt avantageux. Leur régime a été modifié il y a quelques années, et les règles reprennent désormais celles de la fonction publique d'État. Aussi, depuis le 1er janvier 2018, "la pension est calculée au prorata des annuités acquises, dans la limite d’un plafond fixé actuellement à 42 annuités. Celle-ci est perçue, au plus tôt, à 62 ans, soit l’âge de droit commun".