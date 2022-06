Législatives : un député peut-il embaucher ses proches ?

Si la règle n'est pas respectée, le parlementaire fautif encourt trois ans de prison et 45.000 euros d'amende, et doit rembourser le salaire versé illégalement. Le contrat du collaborateur en question est immédiatement arrêté. Ces lois avaient été décriées au moment de leur passage par certains députés récalcitrants comme Nicolas Dupont-Aignan, qui embauchait son épouse. Avant celles-ci, 10 à 15% de l'ensemble des députés et sénateurs employaient un collaborateur qui portait le même nom qu'eux, note Le Parisien.

En revanche, il est possible pour les parlementaires de travailler avec une personne issue d'un "second cercle familial", mais en les déclarant auprès du bureau et du déontologue de leur assemblée, ce dernier pouvant demander au député ou au sénateur de mettre fin au contrat. Sont concernés à la fois les frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, neveux ou nièces, ex-conjoint du parlementaire, mais aussi le cercle proche de son actuel conjoint (frères et sœurs) et celui d'un ancien conjoint (enfants et frères et sœurs). Le déontologue de l'Assemblée nationale a été sollicité cinq fois pour une déclaration d'emploi familial sur l'année 2021, selon son dernier rapport.