"Union nationale", "majorité d'intérêt général"... Les propositions des proches de Macron pour sortir de l'impasse

Pour ce fidèle d'Emmanuel Macron depuis 2017, "c'est en travaillant ensemble, ou le plus possible ensemble, dans des débats respectueux et ouverts, que nous ferons ce que les citoyens attendent de nous". Pour l'heure, tous les partis représentés à l'Assemblée ont fait part de leur volonté de rester dans l'opposition. "Je suis persuadé qu'il y a des volontés disponibles", veut croire François Bayrou.