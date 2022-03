Les autres pays européens comptent-ils "beaucoup moins de fonctionnaires" que la France ?

De manière générale, il convient de toujours faire preuve de prudence lorsque l'on cherche à comparer le nombre de fonctionnaires entre plusieurs pays. Et pour cause : "les limites du secteur public varient selon les États membres, puisque, par exemple, les emplois dans l'éducation ou la santé font partie de l'emploi public dans certains pays, alors qu'ils n'en font pas partie dans d'autres", souligne Eurostat. "C’est incroyablement difficile de faire des comparaisons internationales " sur le sujet, glissait d'ailleurs aux Échos, il y a quelques années, l’Office fédéral allemand des statistiques (Destatis).

Pour prendre de la hauteur et comparer avec des pays hors de l'UE, il est aussi possible de se référer aux données de l'OCDE. Celles-ci montrent notamment que la part d'agents publics se révèle plus faible dans le monde anglo-saxon, de même qu'au Japon ou en Corée du Sud. Un tableau publié par France Stratégie illustre ce constat et offre par ailleurs une vision de plus long terme. De quoi constater qu'en France, la part des fonctionnaires n'a que très peu évolué depuis 1986.