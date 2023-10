Les députés LFI se sont-ils abstenus d’applaudir à l’Assemblée les victimes des attaques du Hamas ?

Puisque toute séance est publique et retransmise en direct sur le site de l’Assemblée nationale, que révèlent les images ? La séance du 10 octobre s’ouvre donc sur le discours de Yaël Braun-Pivet, à propos des attaques du Hamas contre Israël. "Madame la Première ministre, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, mesdames et messieurs mes chers collègues. Horreur, sidération, angoisse. Le monde est aujourd’hui en état de choc devant la violence de l’attaque terroriste qui a frappé Israël, prononce la présidente de l’Assemblée nationale au perchoir. Devant cette barbarie, je veux redire ici qu’Israël est un pays ami, à qui je veux réaffirmer au nom de la représentation nationale notre totale solidarité et notre soutien inconditionnel." Suivent alors ces applaudissements dans l’hémicycle, que l’on peut constater à partir de 16:45.

Un temps assis, les députés finissent par se lever tout en continuant d’applaudir. Seuls les élus LFI n’applaudissent pas et sont hués par certains de leurs collègues. C’est donc cette séquence qui s’est retrouvée sur les réseaux sociaux et qui a été présentée de manière trompeuse comme un refus des Insoumis d’applaudir les victimes du terrorisme du Hamas. Plus tard, l'ensemble des parlementaires présents observent la minute du silence demandée par Yaël Braun-Pivet (18:54), "en hommage aux victimes, en signe de solidarité avec leurs familles comme avec celles qui sont sans nouvelles de personnes prises en otage ou portées disparues".