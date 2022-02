Accorder l'asile en France à Julien Assange ? Les députés disent non

La proposition de résolution a reçu le soutien de candidats à la présidentielle, dont le communiste Fabien Roussel et le candidat de La France insoumise Jean-Luc Mélenchon, de députés écologistes, de centristes de l'UDI, d'une socialiste et d'une poignée d'élus de la majorité. "Julian Assange a dénoncé des agissements barbares et des bavures inqualifiables qu’il fallait rendre public", a salué le député communiste Stéphane Peu.

Côté majorité, le député LaREM Jean-François Mbaye a reconnu que "aucun défenseur des droits de l’homme ne saurait supporter une situation si disproportionnée" mais, même si "l'intention est noble", le député du Val-de-Marne a mis en avant les "points litigieux" de la résolution, d'ordre juridique et diplomatique selon lui.

Les députés de La France insoumise ont particulièrement attaqué l'attitude du gouvernement et de la majorité. "Même si vous jugez les États-Unis d'Amérique comme un pays ami, nous devons leur dire que le sort qu'ils ont réservé à Julian Assange est intolérable !", a estimé le député LFI Alexis Corbière. Son collège de La France insoumise François Ruffin a déploré la "lâcheté" française.